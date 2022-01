Bagnoles-de-l'Orne. Plusieurs années de travaux débutent à l'ancienne gare SNCF

On en parle depuis 20 ans. Lundi 10 mai marque le début des travaux à l'ancienne gare SNCF de Bagnoles-de-l'Orne, où plus aucun train ne passe plus depuis 1992. Ce projet de réhabilitation va s'étaler sur plusieurs années, d'abord avec la démolition des ailes de l'ancienne gare, jusqu'en juillet. Puis sa partie centrale sera réhabilitée. Enfin, de nouvelles ailes seront construites. Parmi les pistes d'aménagement du site, figurent une halle pour accueillir le marché, un espace ludique et un théâtre.