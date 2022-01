Bonne table à Rouen. Des douceurs salées et sucrées chez Faustine

Peu de temps après son ouverture dans la rue Guillaume-le-Conquérant à Rouen, Faustine est déjà devenu le repère des gastronomes. Avec ses buns, croques et surtout son lobster roll (une sorte de sandwich au homard venu des États-Unis), cette nouvelle enseigne a su se démarquer des nombreux autres établissements de la place du Vieux-Marché. "L'idée est de proposer de bons produits pour avoir des recettes de qualité avec des prix abordables", explique Camille Bardin, la responsable des lieux.

Des produits bien choisis

Cette enseigne appartient à Romain Prat et Thierry Samper, également tous les deux à la tête de La Petite Épicerie située dans la rue Massacre à Rouen. C'est là-bas que sont confectionnées les recettes de Faustine, par deux chefs qui ont travaillé auprès d'étoilés, puis la touche finale est ajoutée dans la boutique, sous les yeux des clients. "Certaines recettes changent régulièrement, comme les soupes et salades toutes les semaines. Pour les buns, ça sera tous les mois", indique Camille Bardin. L'enseigne propose même bien plus que des plats à déguster sur place (lorsque les mesures sanitaires le permettront) ou à emporter. C'est aussi l'occasion de découvrir et d'acheter quelques produits savamment choisis : beurre de cacahuète, saucisses ou chips. "Nous sélectionnons des marques qui racontent des histoires, par exemple familiales. Ce sont des références qui ne sont souvent disponibles qu'ici", précise Camille Bardin.

Pour ma part, je goûte un bun au jambon speck avec son provolone, un délicieux fromage italien. Le tout est composé sous mes yeux, pour un résultat savoureux en bouche. Accompagné par un shortbread et une boisson, la formule est à 15 euros. Un prix très raisonnable compte tenu de la qualité des produits.

Pratique. 5 rue Guillaume-le-Conquérant à Rouen. Ouvert du mardi au samedi de 11 heures à 14 h 30 (jusqu'à 18 h 30 vendredi et samedi). Tél. 02 35 62 31 34