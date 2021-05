Alençon. Aménagé face à la Covid-19, le camping de Guéramé rouvre ses portes

Avec l'augure progressif d'une météo plus estivale et d'un prochain assouplissement, le mercredi 19 mai, des restrictions sanitaires, le camping municipal d'Alençon rouvre ses portes lundi 10 mai, sur le site de Guéramé. Mais à la place des 54 emplacements habituels, 22 parcelles de plus de 100 m2 ont dû être aménagées, pour permettre le respect des mesures sanitaires en vigueur. Une signalétique a été mise en place, ainsi qu'un parcours adéquat pour accéder aux différents espaces du site.