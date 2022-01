Caen. Se balader à plus de 10 km, c'est désormais possible !

La limite des 10 km est levée depuis plus d'une semaine. Chacun peut à nouveau se balader et profiter des paysages de la région. À vélo, à pied ou sur l'eau, chaque escapade nature s'annonce revigorante.

Découvrir le terroir agricole, à vélo !

Dans le cadre du projet "Vivre ma ville à vélo-à pied", la Ville de Caen propose à tous une balade à vélo, autour du terroir agricole. Au programme dimanche 16 mai, trois heures de plaisir. Le matin, de 9 h 15 à 12 h 15, les participants partiront à bord de leur bicycle à la découverte de la production agricole laitière normande. Entre l'élevage, le bio et l'appellation d'origine, les amateurs de vélo apprendront tous les secrets à propos de ce premier produit agricole de la région, qui n'aura plus de secret pour eux.

Escapade nature à la forêt de Grimbosq

Avis aux amoureux de la nature, la forêt de Grimbosq est l'endroit idéal pour gambader. Située à 15 km au sud de Caen, elle est accessible en voiture, à pied ou même à vélo, en suivant la voie verte de la Suisse Normande. Si certains souhaitent se détendre sur l'espace gazonné, d'autres pourront pendant ce temps emprunter l'un des quatre sentiers pédagogiques, avec des panneaux explicatifs. Parcours aquatique, botanique ou gestion de la forêt, il suffit de choisir. Pour celles et ceux qui apprécient les animaux, un parcours animalier est proposé. Un refuge de 8,5 hectares conduit à la rencontre de sangliers, cerfs, biches et daims.

Et pour les amateurs de randonnées…

La forêt de Grimbosq possède trois circuits pédestres, d'une durée de 1 h 30 à 3 heures, qui parcourent une grande partie de la forêt ! En suivant le circuit jaune ou bleu, la Chapelle Sainte-Anne sera immanquable. Originairement située à la place de l'actuel viaduc, elle a été déplacée lors de la construction du chemin de fer. Quelques mètres plus loin, se situe le Château d'Olivet, datant du XIe siècle. Ces quelques randonnées annoncent et promettent un paysage plaisant.

Cap sur l'Estuaire de l'Orne, en mer !

En pirogue, canoë-kayak ou encore sur un stand-up paddle, l'estuaire de l'Orne se découvre de diverses manières. Cet espace protégé, situé à Merville-Franceville-Plage, regorge de charme et de couleurs. Façonné par la mer et le fleuve, il est très prisé des oiseaux, mais aussi des artistes peintres et des amateurs de nature. Ces trois activités nautiques permettent de prendre un vrai bol d'air, de déconnecter. En famille ou entre amis, c'est une belle balade dans la Baie de Sallenelles à tester. Sur place, il est demandé de savoir nager, avec attestation officielle ou sur l'honneur.

Pratique. Découvrir le terroir agricole à vélo. Dimanche 16 mai, de 9 h 15 à 12 h 15, départ de l'hôtel de ville. Réservations : 02 31 30 45 01, gratuit. Balade dans l'estuaire de l'Orne. Informations : cvpf2010.voile-franceville.asso.fr. Réservations : cacvf14@gmail.com ou 02 31 24 46 11. Tarifs : de 10 à 20 €.