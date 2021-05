Près de Caen. Ouverture des terrasses : et les grossistes dans tout ça ?

Le mercredi 19 mai, les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir leur terrasse et de nouveau accueillir les clients. Il faut donc qu'ils se préparent et réapprovisionnent leurs stocks, chez des grossistes notamment. "Par rapport aux volumes de commandes de 2019, pour se comparer à une année 'normale', il y a une reprise, mais elle est légère", explique Nicolas Garcia, responsable administratif et comptable à Promocash à Colombelles. Même constat pour Proxi boissons à Giberville : "On a une certaine effervescence, mais nous ne sommes pas dans un rythme classique, puisque tous les clients ne vont pas rouvrir", précise François Anne, directeur commercial. Les grossistes attendent avant tout la réouverture des salles, le 9 juin.