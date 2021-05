Seine-Maritime. Des assouplissements pour les mariages à compter du 19 mai

Les cérémonies de mariage vont pouvoir reprendre à compter de la deuxième phase du déconfinement, mercredi 19 mai. Un protocole en trois étapes a été mis en place avec des jauges à respecter, notamment lors du repas. Ce ne sera qu'à compter du 30 juin que l'ensemble des restrictions seront levées.

Une reprise rapide

C'est, en tout cas, un soulagement pour les futurs mariés et les organisateurs de mariage. "Nous savions que pour le mois de mai c'était fichu, mais nous avions des mariages de prévus en juin et nous ne savions pas s'ils pourraient avoir lieu ou non", explique Géraldine Homont, à la tête des Jolis jours, spécialisée dans l'organisation d'événements, dont les mariages et les anniversaires, en Seine-Maritime.

"C'est assez rapide, on ne s'attendait pas à ce que ça revienne si tôt", poursuit-elle. Sur les trois mariages prévus en juin, une seule célébration a été retenue à la fin du mois : "C'est déjà ça !" Les jauges mises en place, avec 35 % de la capacité pour les salles jusqu'au 30 juin, dissuadent encore de nombreux futurs mariés. "Les pistes de danse sont autorisées, mais uniquement à l'extérieur jusqu'à la fin juin", précise Géraldine Homont.

"Il faut que les convives respectent le protocole mis en place. Mais on y croit et on espère que ça va bien se passer", ajoute-t-elle.