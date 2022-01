Deauville. Une nouvelle mise en lumière pour l'hippodrome

D'ici novembre 2021, l'hippodrome de Deauville sera le premier hippodrome de galop français doté d'un éclairage en LED. Les travaux d'installation des mâts d'éclairage ont déjà débuté. Ce nouvel éclairage de la piste a l'avantage d'être plus économe en énergie, jusqu'à 50 % de moins qu'un éclairage classique. "Il est parfaitement adapté à la captation télévisuelle, explique France Galop, la société organisatrice des courses nationales de plat et d'obstacle. Et son intensité pourra varier de 100 % à 5 % entre les épreuves afin de limiter les nuisances visuelles à proximité de l'hippodrome." De plus, il devrait permettre d'optimiser le calendrier des courses, en élargissant les créneaux horaires en hiver. L'éclairage sera renforcé sur les parkings extérieurs, zones piétonnes et tribunes, afin d'assurer plus de sécurité au public pendant les courses.

L'architecture normande mise en avant

Cette lumière pourra également mettre en avant l'architecture normande de l'hippodrome. "Le projet répond à une attente de la mairie de la ville en matière de mise en valeur des bâtiments historiques de l'hippodrome", explique France Galop.