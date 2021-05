Sud-Manche. Un président pour l'Epic du Mont Saint-Michel

L'actuel président de Région a brigué un autre mandat : celui de président du conseil d'administration de l'Établissement public national du Mont Saint-Michel. Seul candidat pour cette fonction, Hervé Morin a été désigné mardi 4 mai, à l'unanimité par les 23 membres présents, à l'issue d'une première réunion. Cette proposition à la nomination doit être entérinée par décret.

Une nouvelle forme de gérance

"Avant, le syndicat mixte gérait les navettes, les parkings et le barrage, mais il va disparaître cet été pour laisser place à un établissement public qui est doté de plus de missions", explique Thomas Velter, directeur général de l'Epic, comme "la mise en valeur du site, la définition d'une politique touristique spécifique au Mont Saint-Michel, la requalification de l'accueil du public, la valorisation du patrimoine, le développement de partenariats et la gestion de la sécurité et de la sûreté sur le site. L'établissement public permet aux territoires proches de mieux bénéficier des retombées économiques." D'ailleurs, les touristes n'ont pas traîné pour revenir au Mont. Depuis lundi 3 mai, ils profitent du déconfinement. Ils devront désormais attendre le mercredi 19 mai pour entrer de nouveau dans l'Abbaye, avec une jauge réduite pour commencer, et une réservation de créneaux au préalable.