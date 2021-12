Seine-Maritime. Deux amendes pour la dépollution du site de Lubrizol à Rouen

La société Lubrizol a été condamnée, le 23 mars dernier, à deux contraventions de 1 500 euros pour des infractions constatées lors de la dépollution de son site de Rouen, touché par un incendie en septembre 2019. Les faits ont été confirmés mercredi 5 mai par le procureur de la République. Selon le procès-verbal dressé par les services de l'État, la condamnation fait suite à une inspection des opérations de dépollution de l'usine rouennaise fin 2019.

Des odeurs ressenties

"Il y avait, lors de l'inspection, une seule personne à la console de la salle de contrôle au lieu de deux comme prévu par l'exploitant dans son protocole validé. Cette personne était, selon ses déclarations, non habilitée pour ce poste (en formation). La deuxième personne était en train de déjeuner (donc pas en unité non plus)", avaient relevé les inspecteurs selon le PV.

En outre, "l'absence de neutralisant d'odeur est contraire aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2019, prévoyant que sur l'unité, une introduction de produit masquant l'odeur est en place pour diminuer l'impact olfactif".

Des odeurs régulières ont émané du chantier jusqu'à l'évacuation du dernier fût le 3 septembre 2020. Le 13 août encore, en pleine canicule, l'odeur était "insupportable" à Petit-Quevilly, empêchant les habitants d'ouvrir leurs fenêtres et provoquant, chez certains, nausées ou maux de tête.

Avec AFP.