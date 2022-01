Musique. The Voice : qui sont les huit demi-finalistes de l'émission ?

L'heure de la demi-finale a sonné ! Ils ne sont plus que huit à prétendre au titre de grand gagnant de The Voice 2021.

Vianney n'a plus qu'un seul talent dans son équipe alors que Florent Pagny et Amel Bent en ont encore deux et Marc Lavoine trois.

Découvrez les noms des talents demi-finalistes ci-dessous :

- Équipe Vianney : Mentissa

- Équipe Florent Pagny : Marghe et Giada

- Équipe Amel Bent : Cyprien et Niki Black

- Équipe Marc Lavoine : Arthur, Jim Bauer et Tarik.

Qui parmi eux va décrocher sa place en finale ?

Rendez-vous samedi 8 mai à partir de 21 h 05 sur TF1 pour le découvrir !