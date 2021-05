Orne. Un taux d'incidence en baisse, mais toujours des événements annulés

La diminution du taux d'incidence se confirme de jour en jour, dans le département de l'Orne. Selon les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France, le taux d'incidence est redescendu à 200 pour 100 000 habitants, soit moins de la moitié du niveau auquel il était mi-avril. À la date du samedi 1er mai, 119 personnes restaient hospitalisées dans les hôpitaux de l'Orne (elles étaient jusqu'à 147 au début du mois d'avril). Le nombre de personnes placées en réanimation (16 au 1er mai) reste stable depuis deux semaines.

De nouveaux événements annulés

Malgré cette confirmation de l'amélioration de la situation sanitaire ornaise, des événements sont encore annulés, en raison de conditions trop strictes pour permettre leur organisation. Ainsi, le championnat de France d'enduro qui devait être disputé les 15 et 16 mai à Gacé est reporté aux 31 juillet et 1er août, tandis que le Championnat de France de rallycross prévu sur le circuit des Ducs à Essay les 22 et 23 mai est reporté. À Domfront, la 3e édition de l'Ultra Raid 360 à VTT, programmée les 18 et 19 juin, est annulée.