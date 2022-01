Podcast. Napoléon, bicentenaire de la mort d'un génie controversé

La passion de Robert Colonna d'Istria pour Napoléon est intacte. Il fréquente pourtant le premier Empereur des Français depuis longtemps. Il est notamment l'auteur de " Mémoires de Napoléon " (republié sous le titre " Moi, Napoléon Bonaparte "), de " Trahir Napoléon " et de " Le Secret de Napoléon ".

Un génie controversé

Robert Colonna d'Istria s'est attaché à rassembler les pensées et les paroles les plus pertinentes de l'Empereur dans un recueil de maximes. La capacité de synthèse de Napoléon révèle toujours et encore un homme brillant et hors-norme. Il est l'un des pères fondateurs des institutions contemporaines françaises. Celui à qui nous devons le Code Civil, les Préfets, la Banque de France, le Conseil d'Etat, les lycées, le baccalauréat, les routes,… et tant d'autres composantes de notre vie quotidienne.

Robert Colonna d'Istria confie "Napoléon a exploré l'art de mener les hommes de mille façon. Pour en tirer le meilleur, il a joué sur tous les registres de la psychologie. Ce qui donne à ses opinions une force et une vivacité inaltérables".

Ecoutez notre entretien avec Robert Colonna d'Istria :

Ainsi parlait Napoléon, 267 pages (Ed. Albin Michel). 10 euros - DR