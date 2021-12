Reggae : le retour de Jamdown

Jamdown est un groupe de reggae roots bien connu à Rouen, qui a vu le jour au début des années 90. Ses deux fondateurs, Luc et Moussa, sont amis d’enfance. Ce groupe, ils ont eu l’idée de le créer après avoir quitté leur Côte d’Ivoire natale pour s’installer en France. Moussa est à la basse et au chant, Luc au clavier et chant, Mus à la batterie, Amir à la guitare et chant et Alex à la guitare.

Pourquoi Jamdown ? "C’est le nom d’un bidonville de Jamaïque et c’est un mot qui exprime aussi le fait de danser et de bouger", détaille Moussa. Sur les thèmes traditionnellement abordés par le genre - l’amour, l’oppression, la souffrance - le groupe compose ses arrangements. "La musique que nous faisons n’est pas calculée, le reggae est plus une musique de sensations." Jamdown signe son retour avec la sortie d’un nouvel album, Forever. Et un concert de promotion, le 16 mai.

Pratique. Jamdown, mercredi 16 mai, au Bateau Ivre, à Rouen.