Musique. 47Ter livre son nouvel album à ses fans, à domicile !

47Ter vient de sortir son nouvel album Légende. Celui-ci cartonne et s'est même classé numéro 1 des ventes en France, mais cela n'a pas empêché le trio de sillonner l'hexagone pour aller à la rencontre de ses fans les plus fidèles afin de leur livrer son dernier album à domicile et de faire des petits concerts dans leurs salons ou terrasses.

Apéro, café, bière, live et bonne humeur, tel était le programme de ces quelques jours sur les routes de France.