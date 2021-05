Caen. Vie citoyenne : comment devenir conseiller de son quartier ? 

La ville de Caen a annoncé sur son compte Twitter, le mardi 4 mai, l'ouverture des candidatures pour être conseiller de quartier. Relais auprès des citoyens de leur secteur, les conseillers de quartiers participent à l'élaboration des projets et grands enjeux de développement des différents quartiers de la Ville. "Chaque conseil de quartier est composé de 120 membres, désignés pour trois ans et se réunit deux fois par an au minimum lors de réunions plénières ouvertes à tous", indique la ville sur son site internet. Pour postuler il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de la ville de Caen ou directement dans un de vos pôles de vie des quartiers. Le dépôt des candidatures est à effectuer avant le jeudi 3 juin, à minuit.