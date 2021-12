France-Monde. La relance dès cet été ? Macron revient aux “grands débats”

C'est l'exercice qu'il préfère. Emmanuel Macron veut refaire de grands débats avec “les forces vives de la nation” : formule qui lui avait réussi, juge-t-il, entre janvier et mars 2019. Le projet se discute actuellement à l'Elysée depuis son annonce par Macron lui-même, la semaine dernière, lors d'un entretien avec la presse quotidienne régionale. Le calendrier est prêt : début juin – juste avant les régionales – le chef de l'Etat parcourra l'Hexagone pour parler avec les maires. Puis, en juillet-août, rencontres avec “les associations, les commerçants, les PME-TPE, les industriels, les chercheurs”…

“Je veux pouvoir, cet été, reprendre le pouls du pays, aller au contact”, affirme Macron. Il s'agit pour lui de ne plus avoir l'air d'un décideur éloigné des Français, image installée depuis un an à la faveur des confinements qui ont diminué le nombre de voyages présidentiels dans les régions. Image également confirmée, sans trop le vouloir, par des élus macronistes déçus d'être traités par l'exécutif, disent-ils, en quantité négligeable et en machine à voter.

Mais si le président se porte de nouveau à la rencontre des “forces vives” économiques et sociales, il lui faudra donner des réponses concrètes.

"Le plan de relance est insuffisant"

Le plan France-relance, avec son budget de 100 milliards d'euros et ses trois axes : transition écologique - compétitivité - cohésion, a créé des attentes fortes. Par exemple sur la clarification, alors que le circuit administratif des crédits prévus par le plan ressemble à un labyrinthe… Attente aussi d'un soutien aux petites collectivités locales, qui redoutent d'être oubliées au profit des grandes, mieux équipées et plus visibles… Attente également d'un soutien aux 9 millions de Français pauvres, meurtris par la crise sanitaire et sociale mais peu servis par le plan de relance… Toutes ces attentes voudront être satisfaites lors des rencontres avec Macron, et le président ne pourra leur répondre seulement par des promesses.

Il lui faudra aussi effacer la contre-performance de la convention consultative sur le climat, composée de citoyens tirés au sort à qui l'Elysée avait promis de reprendre “sans filtre” leurs demandes… avant d'évincer les plus exigeantes de celles-ci. Et dans le même ordre d'idées, l'Elysée devra aussi trouver le moyen d'effacer l'impression que, si le chef de l'Etat doit aller au contact de la société civile, c'est que celle-ci n'est pas vraiment représentée par l'Assemblée nationale… Impression qui nuirait à toute majorité présidentielle, mais qui pourrait jouer spécialement contre les élus LREM, accusés par l'opposition de représenter le chef de l'Etat plus que les électeurs.

Etre ferme mais proche des gens ?

Emmanuel Macron prend le ton gaullien des années 1960 pour exhorter les Français à “la résistance, la détermination et l'unité”. Il prend en même temps le ton ému et fraternel, incontournable pour les sensibilités d'aujourd'hui : "Je sais que chacun dans vos vies, vous vivez cette crise avec parfois de la douleur, du deuil, de l'angoisse…”

L'addition des deux tons vise à répondre aux élans contradictoires de la population, qui paraît souhaiter, dans les enquêtes d'opinion, un gouvernement à la fois ferme en général mais proche des gens en particulier : association de vertus idéale, rarement atteinte dans l'histoire politique française. Et peut-être encore plus difficile en 2021.