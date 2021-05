France-Monde. A Rome, ils vont “reconstruire” l'arène du Colisée

Les touristes visitant le Colisée – ils étaient 25 000 par jour avant le Covid – ne voyaient pas son arène, disparue au XIXe siècle, mais directement son sous-sol : impression visuelle plutôt déconcertante. Dès 2023 les touristes verront l'arène. Une équipe d'ingénieurs milanais va la reconstituer grâce aux techniques nouvelles : le nouveau sol sera composé d'une structure légère recouverte de lamelles d'un bois très résistant. Les lamelles seront rotatives, afin de permettre l'éclairage et la ventilation des souterrains qui contenaient les installations antiques et leur machinerie scénique. Coût du chantier : 15 millions d'euros. Il sera supervisé par le ministère italien de la Culture et la direction du parc archéologique du Colisée.