Rouen. Normandie Electro World : un projet de métissage musical

L'artiste rouennais Loya, alias Sébastien Lejeune, est à l'origine de ce projet insolite qui permet la rencontre de musiciens de tous horizons. Depuis le 9 avril, la première captation a été mise en ligne. Il nous parle de ce concept et de ses ambitions artistiques et culturelles.

Quel a été votre parcours musical ?

Je suis originaire de l'île de la Réunion et c'est à 18 ans que je suis arrivé en Métropole. En 2014, j'ai élu domicile à Rouen, je travaillais alors comme ingénieur informaticien, puis j'ai décidé d'abandonner ce poste pour me consacrer pleinement à la musique. Avec le projet Loya, je conjuguais mes deux passions : la musique traditionnelle de l'île de la Réunion et la musique électronique. Après deux albums, Eruption en 2015 et Corail en 2019, j'ai eu envie d'approfondir mes connaissances et d'enrichir ma culture musicale en explorant d'autres musiques traditionnelles de l'Océan Indien. C'est ainsi que j'ai donné le jour au projet La Case, dont le but est de partir à la rencontre d'artistes traditionnels réputés dans leur pays, comme Menwar avec qui j'ai travaillé en 2020 à l'île Maurice ou Remanindry à Madagascar, et de composer avec eux un répertoire métissé afin de promouvoir l'immense richesse de la musique de l'Océan Indien.

Comment est né Normandie Electro World ?

Ce projet s'inscrit dans le prolongement de La Case. La Case étant contrariée cette année à cause de la fermeture des frontières, j'ai souhaité décliner le concept en local. Pour Normandie Electro World, j'ai fait appel exclusivement à des artistes qui vivent en Normandie, mais de toutes origines confondues. J'organise des rencontres avec des artistes d'univers a priori diamétralement opposés pour provoquer des échanges et des créations originales et inédites qui conjuguent musiques électroniques et traditionnelles. Les artistes amenés à collaborer ne se connaissent pas. Ils travaillent ensemble à improviser un répertoire lors d'une très courte résidence puis se produisent pour un live de 10 à 30 minutes, filmé puis diffusé ensuite gratuitement sur les réseaux sociaux. Ce projet a vu le jour grâce au plan de relance de la Région mais bénéficie aussi du soutien de la Ville de Rouen, de la Métropole, du 106, du Trianon et du Kalif.

Quel est le programme ?

Nous avons enregistré un premier live dans la crypte de l'Historial avec Philo, ambassadeur de la musique martiniquaise, et Zadig, qui a été diffusé dès le 9 avril. Depuis le 16 avril, on retrouve en ligne le concert de Camel Zékri, artiste d'origine algérienne, et d'Eleonore Chomant. Six concerts sont programmés et seront mis en ligne d'ici fin mai et resteront disponibles gratuitement pendant un an. Chaque live est enregistré dans un lieu historiquement chargé de la Métropole et je participe aussi au projet en compagnie d'un artiste d'origine srilankaise pour un live à l'abbaye de Jumièges.

