France-Monde. Un beau combat toujours d'actualité

Ancien résistant et ancien député, l'abbé Pierre décide, en 1954, d'alerter la population pour venir en aide aux sans-abris. Cette émouvante évocation de la vie de l'abbé Pierre, est une belle réussite, et elle permet de partager la souffrance de ceux qui n'ont plus rien. L'ensemble est très émouvant, mais il faut signaler que l'on rit ou sourit souvent, grâce, en particulier, aux réparties de Robert Hirsch, car les dialogues, largement inspirés des phrases de l'abbé Pierre, sont percutants. L'interprétation est portée par un Lambert Wilson inspiré. Dommage que la vie spirituelle de l'abbé Pierre soit peu présente.

De Denis Amar, avec Lambert Wilson (l'abbé Pierre), Claudia Cardinale (Hélène), Robert Hirsch, Antoine Vitez (1h40).