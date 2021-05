Caen. Les bords de l'Orne sans voiture tous les derniers dimanches du mois

Fini la voiture sur les bords de l'Orne, la Ville de Caen lance un nouveau dispositif Caen sans voiture tous les derniers dimanches du mois. "Ce dispositif sera opérationnel de mai à octobre, le dernier dimanche du mois, promenade Sévigné et quai de Juillet", précise la Ville. "Il s'agit de vivre la ville autrement et d'inciter les Caennaises et les Caennais à opter pour d'autres moyens de déplacements : vélos, rollers, skateboards, transports en commun, etc." Les habitants pourront donc emprunter un circuit piéton entre la Prairie, le marché Saint-Pierre, la Presqu'île et la voie verte vers la côte.

La circulation et le stationnement seront interrompus sur le quai de Juillet, les ponts Churchill et Vaucelles, la promenade Sévigné ainsi que sur la place du 36e Régiment d'Infanterie. Les entrées dans ce secteur seront impossibles ; les sorties, quant à elles seront possibles, mais plus difficiles qu'en temps normal.

Au total, ce dispositif sera mis en place lors de six dimanches, de 5 h 30 à 21 heures.