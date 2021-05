Rock'in Chair Evreux. Tryo, Vianney, Grand Corps Malade... Découvrez la programmation

Ce sera une version du festival totalement inédite : Rock'in Evreux, rebaptisé pour l'occasion Rock'in Chair Evreux, propose aux spectateurs d'assister à une série de concerts confortablement installés dans des chaises longues, du jeudi 24 au dimanche 27 juin. Les organisateurs ont dévoilé la programmation complète. On retrouvera notamment sur scène l'incontournable Vianney, la chanteuse Suzane, le groupe Kimberose, mais aussi Ben (vous savez, L'Oncle Soul !) ou le groupe Tryo, qui vient d'annoncer un futur album malgré le départ d'un de ses membres. Du côté des cadors de la chanson française, on retrouvera Louis Bertignac, Thomas Dutronc, ou encore Grand Corps Malade et Benjamin Biolay, auréolés tous deux de victoires de la musique en 2021.

4000 chaises longues

Les seize concerts se dérouleront à l'hippodrome d'Evreux, devant 4 000 chaises longues ! La billetterie est d'ores et déjà ouverte, avec des pass allant de un à quatre jours selon la formule choisie.

Découvrez la programmation complète jour par jour ici.