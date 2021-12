Cherbourg-en-Cotentin. Au camping de Collignon, la vente de mobil-homes explose

Depuis le début de l'année 2021, le camping de Collignon, à Cherbourg-en-Cotentin, vend des mobil-homes à vitesse grand V, (+40 % par rapport à 2020). "On a vendu cinq mobil-homes depuis le début de l'année 2021, c'est beaucoup, c'est ce qu'on vend habituellement en un an. Les gens préfèrent se confiner au camping et être au grand air", raconte Maryse Clay, gérante du camping.

Dernièrement, un modèle de 32 m2, équipé d'une terrasse, d'une pièce de vie avec cuisine équipée et salon, de deux chambres, d'une douche et de WC séparés, a été vendu en l'espace de deux jours, au prix de 50 000 euros, auxquels il faut ajouter 250 euros de frais d'emplacement par mois.

Un mobil-home 4 saisons, comme l'explique Maryse Clay : "C'est une nouvelle génération de mobil-home, avec une terrasse couverte et une isolation renforcée."

Voici le dernier mobil-home qui a été vendu au camping de Collignon, à Tourlaville, au prix de 50 000 euros. Moderne et équipé, il a séduit en seulement deux jours. Depuis le début de l'année 2021, le camping compte cinq nouveaux propriétaires de mob

Un camping "familial", défend la Ch'ti d'origine. "Ici, on est une petite famille, confirme David Gosselin. Et on avait tout à proximité pendant les confinements", explique celui qui n'a pas attendu la Covid-19 pour changer de mode de vie. Son mobil-home est, depuis trois ans, sa résidence principale. "On est dans un cadre privilégié, les levers et couchers de soleil sont magnifiques et on est à 20 mètres de la plage."

Désormais, une vingtaine de personnes résideront à l'année dans ce camping cherbourgeois.