En mai donnez votre sang

Durant le mois de mai, et avec les nombreux ponts, la météo du sang est fragile et les réserves de sang ont tendance à baisser. Dans l'agglomération rouennaise, il existe deux sites fixes :

- Site de Rouen Saint-Sever, 20 place Gadeau de Kerville. Tél. 02.32.10.91.80

- Site de Bois-Guillaume, 609 chemin de la Bretèque. Tél. 02.35.60.06.39

Deux journées exceptionnelles don du sang seront organisées sur le site de Bois-Guillaume :

- le lundi 14 mai, de 15h à 19h. De la musique jazz sera jouée en même temps que le don.

- le vendredi 25 mai, de 10h à 15h. Au cours de cette journée, un don gastronome sera offert aux donneurs.

Pour rappel : pour donner son sang, il faut avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, être en bonne santé, peser plus de 50kg, ne pas être à jeun et bien s'hydrater et enfin se munir d'une pièce d'identité.

Plus d'informations sur www.dondusang.net.