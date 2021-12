Le Havre. Des livreurs à vélo prennent leur indépendance

"Les restaurateurs se plaignent des livreurs, les livreurs se plaignent de Uber Eats ou Deliveroo… Il y avait quelque chose à faire." Deux livreurs à vélo du Havre ont décidé de monter un concept semblable à celui des grandes plateformes, mais en version locale. Ils lancent, à partir du samedi 1er mai, le projet Fast and Curious. "Nous allons devoir commencer sous statut associatif, avec des coursiers auto-entrepreneurs. L'ambition est de créer rapidement une Scop (Société coopérative et participative) et de les salarier", détaille Charles Attonaty, l'un des fondateurs. Pour mener à bien ce projet, Fast and Curious travaille avec la fédération européenne Coopcycle, déjà présente dans plusieurs villes, qui met à disposition une application dédiée.

Des courses mieux rémunérées

"On cherche à remettre l'humain au cœur du service. La marque du restaurant ne compte pas beaucoup pour les livreurs aujourd'hui", déplore le jeune homme. Il revendique l'aspect écologique du projet, basé sur le vélo. Il met aussi en avant l'aspect éthique : "Nous voulons que les livreurs soient payés au juste prix." A ses débuts, il pouvait toucher jusqu'à 3 000 € par mois via les grandes plateformes. "Aujourd'hui, c'est moitié moins. Les plateformes sont gagnantes : plus il y a de livreurs, plus il y a de chance que les plats soient livrés vite. Mais les livreurs en pâtissent", avec des courses de moins en moins rémunérées. Fast and Curious avance des commissions moins chères que les géants de la livraison pour les restaurateurs. Et prévoit 5,20 € de tarification fixe par commande pour les livreurs. Une grande partie de cette somme sera payée par les clients, qui trouveront en contrepartie "un service de qualité inégalée" et contribueront à financer des coursiers "made in Le Havre".