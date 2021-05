Bonne table à Caen. Canaglia, la pizzeria des canailles

César Touroule n'a pas encore accueilli de clients dans son restaurant. Et pourtant, plus d'un apprécierait de découvrir son four napolitain à mosaïque placé dans la grande pièce. Vous le verrez si vous venez chercher votre repas à emporter. Le jeune pizzaïolo a décidé d'ouvrir Canaglia entre Noël et le jour de l'an. Situé rue Écuyère à Caen, il n'a pas perdu de temps pour trouver une clientèle.

Le Lexovien de naissance prépare des pizzas avec des produits venus tout droit d'Italie. "J'ai suivi une formation à Naples pendant quinze jours. Apprendre les bases d'une pâte, c'est le plus important !"

Le fameux panuozzo : l'excellence du sandwich napolitain

À la carte, Canaglia propose une dizaine de "pizze" : une pizza du moment, des classiques avec une mozzarella fraîche et l'huile d'olive "made in Italia", mais aussi des plus originales, comme la Mortabella, spécialité à la pistache. Ce midi, j'opte pour la Very veggie, à base de légumes grillés et son filet de pesto. La pâte est si fine, je me régale ! "C'est une pâte alvéolée", dit le chef cuisinier. Mon amie choisit quant à elle le panuozzo au Parme, le sandwich dont raffolent tous les Italiens ! C'est une pâte à pizza avec une huile aromatisée cuite en long garnie de jambon de Parme, tomates cerises, roquette, mozzarella. "Pratique à manger sur le pouce", me dit-elle, au soleil sur l'un des bancs de la place de la République. César Touroule propose trois panuozzos différents.

Le fameux panuozzo et la pizza végétarienne. -

Bien repue, je n'ai pas de place pour le dessert. Mon amie se laisse tenter par un tiramisu, "bien équilibré entre le cacao et la crème". César Touroule a désormais hâte de pouvoir ouvrir entièrement pour installer son nouveau mobilier. Quelques surprises attendent les clients… Un de ses salariés, ancien barman passé par Londres, prévoit une carte de cocktails avec ou sans alcool. De quoi fêter dignement la fin de confinement !

Pratique. Pizzeria Canaglia, 5 rue Écuyère à Caen. Tél : 02 31 79 90 83.