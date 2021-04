Agglomération de Caen. Deux hommes interpellés pour des vols de pots catalytiques de voitures

L'information a été donnée mercredi 28 avril par les policiers de Caen : deux personnes ont été interpellées pour avoir volé des pots catalytiques de voitures, connus pour êtres riches en métaux précieux. "Une scène révolue depuis de nombreux mois en zone police dans le département du Calvados", indiquent pourtant les policiers.

Tôt dans la matinée lundi 26 avril, un habitant de Mondeville a été témoin d'un vol de pots catalytiques de voitures garées sur la voie publique. Les policiers ont repéré le véhicule des deux suspects devant un hôtel de l'agglomération caennaise et ont surveillé toute la nuit. Ils ont pu interpeller un premier homme au moment où il s'installait dans la voiture et le deuxième dans l'une des chambres de l'hôtel. Quatorze catalyseurs ont été saisis, ainsi que deux scies sabres à batterie et deux crics. Les deux hommes, d'origine roumaine, ont été laissés libres. Ils sont convoqués devant le tribunal judiciaire au mois d'août. "Ils se sont vu notifier un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai", précise la police.