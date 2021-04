Loisirs. Des stages geek à Alençon en juillet pour les 11-18 ans

Garage Geek Alençon propose deux stages durant le mois de juillet pour apprendre aux collégiens et lycéens à développer un jeu vidéo ! Durant une semaine, vous aborderez le développement, mais aussi le design et l'écriture. De quoi échanger de nombreuses idées entre participants et en apprendre un maximum.

Garage Geek Alençon propose deux stages durant le mois de juillet aux collégiens et lycéens. - Garage Geek

Écoutez Cyriaque Loiseau, fondateur de Garage Geek, nous présenter ces stages :

Les stages, ouverts à tous les 11-18 ans qui aiment les jeux vidéo, auront lieu du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet, dans les locaux du BIJ (Bureau information jeunesse) d'Alençon. Renseignements et inscriptions par mail à garagegeekalencon@gmail.com. Pas de connaissances particulières à avoir pour s'inscrire. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook.