Sandouville. Renault, nouvelle formation pour les intérimaires

Renault Sandouville recrute régulièrement depuis maintenant plusieurs années. Le site industriel près du Havre produit, entre autres, l'utilitaire Trafic. Les carnets de commandes sont pleins pour plusieurs mois. L'usine emploie actuellement 2 800 personnes. Elle fait appel à de nombreux intérimaires et vient de mettre en place une nouvelle formation, l'Action de formation préalable au recrutement (AFPR).

Il s'agit de proposer à des candidats éloignés de l'emploi une formation de trois semaines avec, à la clé, un contrat intérimaire. Jusqu'à présent, la formation des intérimaires ne durait pas plus d'une semaine. Renault s'engage à fournir du travail pendant au moins six mois sur une période de neuf mois. Les candidats sont sélectionnés par Pôle emploi. La formation, sur site, est assurée par Crit Intérim et les équipes internes de Renault Sandouville. L'avantage pour l'industriel est de pouvoir former les candidats à plusieurs postes de travail à la fois. La première session d'AFPR s'est ouverte avec 16 candidats (de 18 à 34 ans). Mardi 20 avril, ce sont finalement 11 jeunes qui ont pu signer leur contrat d'intérimaire. D'autres sessions sont prévues sur le site normand.

Renault Sandouville n'embauche pas que des intérimaires, en cinq ans, l'usine a recruté 700 CDI.