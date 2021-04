Caen la Mer. Des street artistes recherchés par l'office de tourisme

Dans le cadre de ses visites guidées de street art, l'office de tourisme de Caen la Mer a lancé un appel à projets mardi 27 avril, à destination des artistes. Elle souhaite remplacer l'œuvre installée dans la cour de l'hôtel d'Escoville, réalisée à l'été 2019 par le street-artiste caennais Tuc42. On y voit le portrait d'une jeune femme, ainsi que le tramway et des clochers d'abbayes.

Les street artistes intéressés doivent respecter quelques conditions : "L'œuvre doit faire au minimum un mètre sur un mètre, devra instaurer un dialogue entre art contemporain et patrimoine bâti et refléter une image de Caen." Un jury sélectionnera les propositions artistiques les plus originales. La capacité à "interpeller" les passants va aussi compter. "Le montant de l'enveloppe pour cette opération est fixé à 400 € TTC. L'achat du matériel et de son support éventuel reste à la charge de l'artiste", précise l'office de tourisme.

Dépôt des candidatures jusqu'au 31 mai à minuit sur https://forms.gle/kVio5cVgCgbEbEfN7. Choix du lauréat dans la semaine du 14 juin.