France-Monde. Rebattre les cartesdu bonheur...

Pierre, mathématicien, a vu sa femme le quitter : il semblait accorder plus d'importance aux nombres qu'à sa famille. A Deauville, lors d'un tournoi de poker de haut niveau, il fait la connaissance d'Alice, qui n'a pas voulu accompagner son mari aux USA où l'appelait son ambition professionnelle. Ces deux êtres délaissés, elle avec un enfant à charge, et lui deux, se rencontrent donc à la même table, au casino de Deauville, pour un jeu requérant d'énormes capacités analytiques et psychiques... Un glossaire explicatif en appui du talent pédagogique de François Degryse, et voilà le lecteur devenu complice de leur commune passion.

Double chance, François Degryse, Editions Jets d'encre, 240 pages, 20,25 €