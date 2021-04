Livres. Un beau portraitde femme

Augsbourg, 1920 : Paul Melzer, de retour de la guerre, a su redynamiser l'entreprise familiale de textile, et a épousé Marie, arrivée trois ans auparavant comme humble domestique. Mais nous savons que Marie est en réalité la fille de l'ancien associé de Johann Melzer, le père de Paul ; et celui-ci ne tient pas à ce que resurgissent certaines vérités inavouables. Tandis que le couple vacille, nous voyons la force de caractère de Marie, attachée à son indépendance... mais forte aussi, par-dessus tout, de son amour conjugal et maternel.

A travers des personnages étonnamment vrais, la saisissante exhumation d'une époque.

L'héritage de la villa aux étoffes, Anne Jacobs, Editions Charleston, 22,50 €