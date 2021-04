Normandie. Covid-19 : le taux d'incidence encore en hausse dans deux départements

L'Agence régionale de santé a fait un point, mardi 27 avril, sur la situation sanitaire en Normandie : "Le taux d'incidence poursuit une lente diminution (-5,6 % en une semaine), mais reste à un niveau élevé pour atteindre 295,3 [cas pour 100 000 habitants]." Tandis que le département de l'Orne est celui qui enregistre la plus forte décrue (avec -20,5 %), l'incidence augmente en revanche dans le Calvados (+0,1 %) et dans la Manche (+2,2 %).

Au niveau régional, le nombre d'hospitalisations augmente lui aussi (1 527 au lundi 26 avril), et 97,1 % des lits de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid+, soit un niveau historique. Pour l'heure, 9,6 % des Normands ont reçu les deux doses de vaccin contre le virus.

L'Agence régionale de santé invite les Normands à se faire dépister afin de casser au maximum les chaînes de contamination. Des centres éphémères sont accessibles chaque semaine dans différentes villes. Détails ici.