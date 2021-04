France-Monde. L'affiche contre “les boomers” choque l'opinion

Gros tapage politique après la diffusion internet, la semaine dernière, d'une campagne massive d'Europe-Ecologie Les-Verts pour appeler ses électeurs à ne pas s'abstenir aux régionales. Cet appel se présente comme une série d'affiches dénonçant des personnalités ou des groupes. Slogan des affiches : “Eux, ils ont prévu d'aller voter !” Mais parmi les groupes ainsi dénoncés, l'une des affiches mentionne : “les boomers”. Ce terme américain péjoratif stigmatise les citoyens et citoyennes de plus de 60 ans, donc nés du “baby-boom” de l'après-guerre... Le parti EE-LV semble ainsi attaquer toute une classe d'âge, censée être riche donc indifférente aux questions d'environnement. Accusation infondée, puisque des centaines de milliers de gens de plus de 60 ans n'appartiennent pas aux milieux favorisés – et que beaucoup de seniors sont conscients des enjeux écolo-climatiques : notamment le philosophe et académicien Alain Finkielkraut, lui aussi attaqué par l'une de ces affiches EE-LV bien qu'il soit l'auteur de plaidoyers vibrants en faveur de la cause animale !