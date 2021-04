Normandie. Une tournée en food-truck pour le Top Chef David Gallienne

"Puisqu'on a privé les Normands de venir à ma rencontre, c'est moi qui vais me déplacer vers eux", explique le chef étoilé David Gallienne, à la tête de l'hôtel-restaurant Le Jardin des Plumes à Giverny (Eure), et connu du grand public depuis sa participation à l'émission de télé Top Chef, qu'il a remportée en 2020. Son établissement étant fermé, il va parcourir les marchés de Normandie durant le mois de mai et proposer des plats locaux revisités aux commandes de La Picorette, son food-truck. On pourra lire notamment sur l'ardoise : "Andouille de Vire farcie avec un tartare de Langoustine, escargots à gratiner avec un beurre de camembert, foie gras au pommeau, volaille fermière en croûte et l'emblématique Teurgoule, là aussi revisitée", détaille le chef, sans compter les produits de l'épicerie fine.

"Ce n'est pas un menu imposé, les gens prennent ce qu'ils veulent à la carte."

L'objectif est de "démocratiser la cuisine étoilée", explique-t-il, avec des prix accessibles.

"C'est une autre logistique, c'est plus compliqué que d'organiser une salle de restaurant complète, mais ça nous permet de sortir de notre zone de confort, et on réussit à fidéliser, depuis cet hiver [sur les marchés de Vernon], une clientèle que je n'aurais peut-être pas rencontrée autrement et je m'en réjouis", conclut-il.

David Gallienne sera sur les marchés des villes suivantes :

• En mai : le 4 à l'Aigle, le 6 à Alençon, le 7 à Argentan, le 8 à Mortagne-au-Perche (à confirmer), le 14 à Caen (Saint-Sauveur), le 15 à Granville, le 16 à Caen (Le Port), le 19 à Cabourg, le 21 à Courseulles-sur-Mer, le 22 à Honfleur, le 23 à Trouville, le 25 à Duclair, le 26 à Saint-Hilaire-du-Harcouët (à confirmer), le 28 au Havre (à confirmer), le 29 à Dieppe, le 30 à Rouen.

• En juin : le 2 à Neubourg (à confirmer), le 4 à Gisors, le 5 à Evreux, le 6 à Ezy-sur-Eure.

Attention : édition limitée avec seulement 200 plats par ville !