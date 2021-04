Orne. Des boîtes aux lettres pour que les jeunes puissent dire leur souffrance

"Si tu ne peux pas le dire, écris-le." Pour lutter contre les violences sexuelles, physiques, morales, contre le cyberharcèlement ou le racket des plus jeunes, des boîtes aux lettres sont implantées dans les lieux de judo, dans l'Orne, où les jeunes pourront laisser un petit mot ou un dessin, pour alerter sur ce qu'ils vivent.

Le Comité départemental de judo, un des quatre pilotes en France, équipe ses 40 dojos de ces boîtes avec l'association Les Papillons, présidée par un gendarme, lui-même victime de viols dans sa jeunesse.

Des ambassadeurs de choix

Cyril Hanouna, Valérie Kaprisky, Pierre Richard, Chantal Lauby et Luis Fernandez sont les ambassadeurs des Papillons. La boîte au dojo de Ségrie-Fontaine sera inaugurée le 15 mai, puis ce sera à Rémalard. Douze autres clubs de judo de l'Orne sont en cours de conventionnement. "On n'est que des relais, un référent départemental s'occupe de transmettre aux autorités compétentes", explique Michel Ménardon, président du Comité de l'Orne. Tous les ans en France, plus de 165 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles.