Rouen. Il dévalise les caves d'un immeuble et écope de prison ferme

Le 6 juillet 2020, la police est appelée par le résident d'un immeuble de Rouen car un individu visite les caves de l'habitation en forçant les portes des box. Sur place, les policiers découvrent l'individu au milieu d'objets épars répandus sur le sol. Un sac qu'il a trouvé lui permet d'entreposer les objets volés. Il est apparemment passé par une fenêtre, sans autre dégradation. Entendu, le mis en cause nie être l'auteur du délit. Le procureur de la République s'étonne du déni du prévenu pris la main dans le sac et dénonce "l'insouciance d'un acte avéré". Absent à la barre et en l'absence de défense, Belkacem Saoudi, 42 ans, est déclaré coupable à l'audience du jeudi 22 avril et condamné à une peine de trois mois de prison ferme.