Deauville. Une nouvelle formation au Pôle international en septembre

En septembre prochain, le Pôle international du cheval-Longines de Deauville ouvrira une nouvelle formation : celle d'animateur d'équitation. "Ce diplôme est destiné à tous ceux qui souhaitent animer et qui aiment le contact avec les enfants, les poneys et les chevaux", indique le Pôle. Ce cursus se déroule en un an. Les candidats intégreront une équipe d'instructeurs et les cavaliers internationaux présents sur le site pourront les conseiller. Ils pourront également assister aux journées de compétitions nationales et internationales qui se déroulent au Pôle international.

Des examens d'entrée sont organisés du 21 au 25 juin, avec trois phases : un test à cheval, une mise en situation pédagogique et un entretien de motivation.