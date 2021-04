Caen. Léonard Fauvet, nouveau patron de la police judiciaire

Il a intégré la police en 2013. Deux ans plus tard, c'est vers la police judiciaire qu'il s'est tournée, en devenant chef de la sûreté départementale du Doubs à Besançon. "J'ai toujours voulu faire ça, j'avais hésité avec l'armée mais la police a pris le dessus". L'ancien étudiant de droit a ensuite déménagé à Angers où il est devenu directeur adjoint du Service régional de police judiciaire (SRPJ) en septembre 2017.

Le Calvados : une terre inconnue

Lyonnais d'origine, Léonard Fauvet est habitué à voir du pays. "Dans notre milieu, on reste au même endroit entre 3 et 5 ans en moyenne", dit-il alors qu'il a pris ses fonctions à la tête de la police judiciaire de Caen le 6 avril. "Je ne connais pas du tout le Calvados mais le poste m'intéressait, explique-t-il alors qu'il occupe son troisième poste à seulement 32 ans. En plus, je connais le directeur de la zone de Rennes dont on dépend".

L'antenne de Caen compte 28 personnes qui enquêtent sur des affaires dites "sensibles" de la délinquance : crimes, stupéfiants, banditisme, proxénétisme mais aussi courses et jeux.