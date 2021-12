L1: Lyon-Lille pour le sprint final, le PSG compte sur Icardi

Le choc: Lyon-Lille

Ce sommet de la 34e journée vaudra très cher, dimanche soir (21h00): une victoire et Lille sera plus que jamais favori pour le titre de champion de France, dans une Ligue 1 qu'il continue de dominer d'un petit point devant le Paris SG (70 contre 69).

Une défaite au contraire, et Lyon reviendra brusquement à hauteur du Losc, alors que l'OL n'a démarré le week-end qu'à la 4e place du classement avec 67 points.

Les hommes de Rudi Garcia auraient même ensuite le droit de rêver encore plus, car ils se déplacent à Monaco (3e, 68 pts) une semaine plus tard pour une autre confrontation directe dans la course au sacre.

Mais le Losc a eu une semaine complète pour préparer ce choc, alors que l'OL a dû batailler mercredi contre Monaco en Coupe de France, avec une élimination (2-0) qu'il faudra digérer.

Dans le rétroviseur, les Lillois regarderont Paris mais aussi Monaco, en déplacement à Angers dimanche (17h05) pour décrocher une cinquième victoire de suite dans sa fantastique année 2021.

Le joueur: Mauro Icardi

Une renaissance qui tombe bien. L'Argentin Mauro Icardi, pas épargné par les pépins physiques ces derniers mois et même pressenti comme étant sur le départ du Paris SG par certains médias, retrouve un haut niveau pour les échéances majeures.

L'ancien joueur de l'Inter Milan est redevenu le buteur clinique et lucide entrevu trop rarement depuis qu'il a enfilé le maillot parisien en 2019.

Son triplé contre Angers mercredi en Coupe de France (5-0) lui a redonné le sourire, d'autant qu'il est survenu après son but victorieux - et précieux - contre Saint-Etienne quelques jours plus tôt en Championnat (3-2).

En lice pour un triplé Coupe-L1-Ligue des champions, le PSG n'a pas été perturbé par le psychodrame autour de l'éphémère Super Ligue, ce qui est un avantage avant sa demi-finale aller de C1 mercredi contre Manchester City, l'un des clubs dissidents impliqués dans ce projet de compétition européenne privée finalement avorté.

Quoi qu'il en soit, Paris aura besoin des services de son "goleador" pour "gérer les temps de jeu" dans ce sprint final intenable, comme l'a souligné l'entraîneur Mauricio Pochettino mercredi soir.

Le chiffre: 21

Vingt-et-une défaite en 33 matches: le bilan comptable de Dijon est catastrophique et le DFCO se dirige tout droit vers la Ligue 2.

La relégation officielle risque de survenir durant le week-end pour les joueurs de David Linarès, bons derniers de Ligue 1.

Une défaite à Rennes, dimanche (15h00), et Dijon compterait un retard impossible à rattraper sur la 18e place, synonyme de barrage.

Un match nul pourrait ne pas suffire non plus, si Nîmes, 18e, réussit à ramener un point de Lens dans le même temps.

Et même une victoire en Bretagne serait insuffisante si Nîmes s'impose en Artois et si Lorient, 17e, bat des Girondins de Bordeaux en grande difficulté financière, lâchés jeudi par leur actionnaire King Street et placés sous la protection du tribunal de commerce.

La mission paraît donc bien impossible pour le DFCO, même si les Dijonnais ont sauvé l'honneur la semaine passée en battant Nice (2-0), leur premier succès de l'année 2021.

Le programme (en heures françaises):

Vendredi:

Reims - Marseille 1-3

Samedi:

(13h00) Saint-Etienne - Brest

(17h00) Metz - Paris SG

Dimanche:

(13h00) Nice - Montpellier

(15h00) Lorient - Bordeaux

Lens - Nîmes

Strasbourg - Nantes

Rennes - Dijon

(17h05) Angers - Monaco

(21h00) Lyon - Lille