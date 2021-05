Argentan. Balade au château de Sassy et dans son superbe jardin

Même de loin, il en impose. Surplombant trois terrasses et dominant fièrement la plaine d'Argentan, le château de Sassy n'a rien de ces demeures historiques envahies par le silence. Construite à la moitié du XVIIIe siècle, la bâtisse pétille au contraire de vie et de chaleur. S'y perdre est très simple. D'ailleurs, personne dans le château ne semble plus vraiment connaître ni la superficie des lieux, ni le nombre de pièces qui les composent : "Il existe ici autant de fenêtres que de jours de l'année", sourit le propriétaire Xavier d'Audiffret-Pasquier. Si la construction d'un château sur ce domaine est très ancienne, de ce premier ouvrage il ne reste que les pavillons d'entrée. À partir du milieu du XVIIIe siècle, le château est reconstruit sous l'impulsion d'Antoine Le Bègue, comte de Germiny. Une chapelle est aussi bâtie. En 1850, le domaine est acheté par Étienne Denis, dit "le chancelier Pasquier". À sa mort, il le cède à son fils adoptif Gaston d'Audiffret, duc d'Audiffret-Pasquier, dont les descendants vivent encore au château de Sassy.

Le château de Sassy aujourd'hui

il est possible de visiter le château de Sassy à la saison estivale. Vous pouvez arpenter les deux pavillons décorés d'un magnifique mobilier, de tableaux et de monumentales tapisseries de la Manufacture des Gobelins et de la Manufacture de Beauvais. La visite du château permet aussi d'entrer dans la foisonnante bibliothèque du chancelier Pasquier, qui abrite plus de 30 000 volumes. Une fois arrivé dans ce lieu, tournez-vous vers la cheminée en bois sculpté pour contempler le portrait du duc Pasquier qui trône au-dessus. Il y est représenté en Président de la Chambre des Pairs, l'une des deux assemblées du Parlement au XIXe siècle. Sassy est aussi très connu pour son jardin, d'où l'on peut apprécier toute la magnificence et l'originalité architecturale du château.