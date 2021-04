Musique. The Weeknd invite Ariane Grande sur Save your tears

The Weeknd surfe sur le succès avec son album Afterhours, sorti il y a maintenant plus d'un an. Il revisite les titres emblématiques de son album en invitant des chanteuses à l'accompagner. Cette semaine, c'est la popstar Ariana Grande qui s'est prêtée au jeu, avec Save your tears. Les deux chanteurs avaient déjà travaillé ensemble avec Love Me Harder et Off The Table.

En prime, un nouveau clip pour la chanson, en version dessin animé.