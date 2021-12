Orne. Moins de courrier : des horaires adaptés dans les bureaux de Poste

Une intersyndicale de postiers suggère aux habitants de créer un "collectif de défense des bureaux de Poste" à Saint-Germain-du-Corbéis et à Damigny, communes de la périphérie d'Alençon de 3 900 et 2 800 habitants.

Selon les syndicats, "après une attaque au printemps 2019, La Poste revient à la charge". À partir de juin 2021, La Poste prévoit de faire fonctionner ces deux bureaux par des facteurs-guichetiers : "Le matin, un postier distribuera le courrier et l'après-midi, il tiendra une permanence au bureau. Douze heures maximum par semaine alors qu'actuellement par exemple, à Saint-Germain-du-Corbéis, le bureau est ouvert 25 heures hebdomadairement", argumentent-ils, constatant que "les plages horaires d'ouverture vont être encore plus réduites. C'est une attaque sans précédent d'un service public. L'accès au bureau de Poste pour les actifs va être quasiment impossible." Les syndicats ont été reçus en mairie de Damigny et doivent l'être bientôt à Saint-Germain-du-Corbéis.

En cause, une baisse de l'activité

La direction de La Poste a déjà rencontré les mairies de ces communes et confirme cette modification à partir du mardi 22 juin. Le facteur assurera sa tournée et gérera le guichet du bureau de Poste de sa commune. La Poste justifie cette adaptation par une baisse de 40 % du volume du courrier entre 2016 et 2019, "davantage encore depuis l'épidémie de Covid". Et si les syndicats comptent en heures, La Poste, elle, compte en jours d'ouverture : "Désormais, à Saint-Germain-du-Corbéis, le bureau de Poste sera ouvert six jours sur sept [de 14 heures à 16 h 30 du lundi au vendredi et de 9 h 30 à 12 heures le samedi], là où jusqu'à présent, il ne l'était que cinq jours" [de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30 du mardi au vendredi et de 9 heures à 12 heures le samedi]. Ces horaires actuels d'ouverture sont affichés à l'entrée du bureau de Poste, mais, par exemple, les 20, 21 et 22 avril, le bureau n'était ouvert que l'après-midi, ce qui n'est pas sans perturber les usagers, qui ont parfois du mal à s'y retrouver. "C'est affiché que c'est ouvert toute la journée, mais c'est fermé ce matin", témoigne une personne qui a trouvé porte close.

À Damigny, à partir du 22 juin, le bureau de Poste sera ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 heures, alors qu'actuellement, il ouvre 30 minutes plus tôt.

Le gouvernement a lancé une réflexion sur le service universel postal déficitaire de 1,5 milliard d'euros. La France pourrait ramener la distribution du courrier de six à cinq jours par semaine et abandonner la distribution à J + 1.