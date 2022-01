Le Havre. Are You Experiencing ? La photo aux quatre coins de la ville

Une nouvelle édition du parcours photographique Are You Experiencing ?, imaginé il y a 14 ans par la plasticienne Noémi Pujol, démarre samedi 8 mai, au Havre. Pour ce nouveau rendez-vous, pas moins d'une trentaine d'artistes vont investir une vingtaine de lieux éparpillés dans la ville, depuis les anciennes glacières du quartier Danton jusqu'aux Jardins suspendus, qui dominent la cité et l'ouvrent sur l'horizon marin.

Le parcours est une cartographie qui balise différents angles de la photographie contemporaine et différents pans de la cité océane. Exposer le public à la diversité d'un art mais aussi à celle d'une ville, voilà l'objet d'un parcours qui résonne avec ceux d'Are You Graffing ?, d'Un été au Havre ou d'Une saison graphique. Respectivement président et trésorier de l'association, Charles Maslard et Olivier Richard s'en amusent : "Des Parisiens venus voir les expos sont tombés amoureux du Havre. Ils ont quitté la capitale pour venir s'y installer."

Un programme riche et varié

À chaque édition son invité d'honneur. Après Bernard Plossu, dont la série Le Havre en noir et blanc a été montrée au MUMA, ou le Havrais Antoine Poupel, Are You Experiencing ? expose à La Glacière Gestes gitans, le beau travail en couleur, réaliste et magique de Jeanne Taris, consacré à la communauté gitane du quartier Saint-Jacques de Perpignan et récompensé aux Voies off du festival d'Arles par le prix Leica Italy en 2018. "Nous avons découvert son œuvre à l'occasion d'un parcours photographique organisé dans le sud de la France, à Montignac. Le récit, l'émotion, la poésie : tous les éléments étaient réunis pour susciter l'envie de faire connaître sa photographie. Hormis Paris, c'est sa première exposition dans le nord de la France. Pour nous, c'est comme une première."

Préférant à l'unité d'un thème imposé la diversité, Are You Experiencing ? témoigne de l'éclectisme et du foisonnement de la création photographique. Aux côtés de Jeanne Taris, Jean-Michel Leligny présente aux Jardins suspendus Tentation de disparition, série de clichés mettant en scène l'aventure physique et spirituelle d'une marche de 40 jours à travers les paysages pyrénéens. Le public pourra également découvrir les travaux de Nicolas Wilmouth à La Galerne, de Christian Richer à la galerie Le Monnier ou ceux du collectif InstHavre à l'hôtel des ventes de la rue Louis-Brindeau… "Are You Experiencing ? gagne en notoriété. Notre programmation s'épaissit. Nous recevons toujours davantage de dossiers de candidature. De toute la France, mais aussi de la Belgique ou du Maroc…", poursuivent les organisateurs. Pour répondre à cet intérêt croissant, ils envisagent de mettre en place d'autres manifestations et espèrent publier un jour un ouvrage rétrospectif.

Jean Foubert

Pratique. Du 8 au 29 mai au Havre, gratuit. Programme sur areyou-experiencing.fr. "Gestes gitans" de Jeanne Taris à La Glacière, 9 rue Rollon. "Tentation de disparition" de Jean-Michel Leligny aux Jardins suspendus, 84 rue du Fort. Évolution possible selon les mesures gouvernementales.