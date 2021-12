Granville. Son commerce classé non-essentiel, elle envoie une culotte à Jean Castex

Dès le premier confinement, plusieurs centaines de commerçants à la tête de magasins de lingerie se sont réunies sur Facebook à travers toute la France. Considérés comme non-essentiels par le gouvernement et contraints de fermer, ils ont décidé de réagir, avec humour. Depuis lundi 19 avril, une centaine d'enseignes envoient des petites culottes à l'intention de Jean Castex, avec une lettre, afin de sensibiliser le Premier ministre à leur situation. Éléonore Gall, gérante du magasin Éléonore Lingerie à Granville, a elle aussi participé. Elle a envoyé son courrier mardi 20 avril.

Voici le courrier envoyé à Jean Castex mardi 20 avril par Eléonore Gall. - Eléonore Gall

"On a envoyé une petite culotte en dentelle de printemps. C'est la première chose que les Français mettent en s'habillant, donc on considère que c'est un produit essentiel", explique-t-elle. Le collectif "Action culottée" revendique notamment le reclassement de la lingerie comme essentiel, et donc la réouverture des enseignes, mais aussi la possibilité d'accueillir, sur rendez-vous, les clients, notamment pour des essayages.

D'ici sa réouverture, vous pouvez retrouver les produits d'Éléonore Gall à Granville, en cliquer-retirer.