Orne. Près de 95 000 injections de vaccin contre la Covid-19 réalisées

Au mercredi 21 avril, 94 671 injections ont été réalisées dans l'Orne depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 : près de 70 000 primo injections et un peu plus de 25 000 deuxièmes injections. Néanmoins, avec 22 clusters, une positivité des tests de 10,06 et un taux d'incidence de 362 pour 100 000 habitants, le département reste le seul de Normandie à ne pas encore constater de baisse de la circulation du virus, si ce n'est celle du nombre des hospitalisations, qui concernent encore 133 Ornais.