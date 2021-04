Saint-Vaast-la-Hougue. Des lettres d'amour envoyées dans l'espace !

En voilà une idée originale : un concours a été lancé par le site de rencontre adopteunmec.com pour envoyer les plus belles lettres d'amour dans l'espace. Parmi les 1 000 lettres qui ont été sélectionnées le 16 mars dernier, celles de Yann Lepetit et de Théo Beauchêne, qui vivent à Saint-Vaast-la-Hougue. Leurs mots doux partiront en novembre prochain pour Cap Canaveral, en Floride, à bord de la fusée Falcon 9 de Space X. "Se dire que ma lettre va revenir de l'espace, c'est incroyable ! En plus, c'est une première mondiale, jamais des courriers de gens lambda, non-astronautes, sont partis dans l'espace sur la Station spatiale internationale", se réjouit Yann Lepetit, passionné par l'astronomie.

La sienne a même été sélectionnée parmi les 500 manuscrites par un jury littéraire. "J'ai reçu un coffret spécial avec un stylo, du papier et une enveloppe pour pouvoir écrire à l'identique ma lettre que j'avais envoyée par mail", explique-t-il. Après six mois en orbite sur la Station spatiale internationale (ISS), les lettres reviendront sur la terre ferme vers leur destinataire…