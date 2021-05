Bonne table au Havre. Pause bagel au Cargo Coffee Shop

Attention à ne pas le confondre avec le donut ! Comme son cousin sucré, le bagel se caractérise par sa forme en anneau… Mais il est plus grand et salé. Direction le Cargo Coffee Shop du Havre, dans les rues piétonnes, pour déguster cet incontournable d'outre-Atlantique. J'opte pour l'une des six recettes de bagels proposées. "Il y a les classiques new-yorkais, comme le Soho avec du pastrami et du cheddar, le Hooper Bay avec du saumon, etc. Nous proposons aussi des versions végétariennes", détaille Guillaume Breuil, maître des lieux.

Au saumon, mon préféré !

C'est la recette classique au saumon que je choisis. Ciboulette, roquette, tomate, sans oublier la cream cheese, le fromage frais. Le sandwich est bon et copieux. Je l'accompagne de chips cheddar-ciboulette d'une marque anglaise et d'une boisson, un menu à 9,90 euros. En temps normal, le Cargo Coffee Shop propose aussi les desserts maison d'une pâtisserie havraise, avec là encore une note américaine : muffin, cheesecake, banana bread ou encore le très gourmand millionnaire shortbread, une sorte de Twix maison. Des douceurs qui trouvent leur place lors d'une pause-café. Le Cargo travaille avec les cafés Ombra de Thibault Seghers, torréfacteur et associé de Guillaume Breuil. "Nous proposons des cafés de spécialité, c'est-à-dire équitables, éthiques, issus de petites fermes", détaille Guillaume, qui est aussi barista, c'est-à-dire expert de la préparation du café. "Température, grammage… Servir un bon expresso, bien équilibré, c'est un vrai métier", poursuit le patron qui, depuis l'ouverture en 2018, a fidélisé une clientèle avide de découvrir ces breuvages venus du Panama, d'Ethiopie, du Rwanda… Le duo va bientôt réorganiser le Cargo Coffee Shop avec l'installation d'un véritable corner dédié à la vente de ces cafés. Pour les beaux jours, on peut aussi opter pour le nitro coffee, café infusé à froid, aussi rafraîchissant qu'une bonne pression !

Pratique. Cargo Coffee Shop, 110 rue Victor-Hugo au Havre. Tél. 02 35 46 69 14.