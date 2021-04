Le Havre. Avec le studio Courte Échelle, de l'art juste au coin de la rue

Jusqu'au vendredi 30 avril, le studio Courte Échelle du Havre propose un court parcours à l'air libre, autour du lycée Porte Océane et dans le quartier Perrey, jalonné de formes géométriques.

Ces volumes de bois, conçus par l'architecte havrais Dorian Guérin, ont été habillés par six artistes normands, "pour donner leur interprétation de l'architecture dans le dessin en utilisant différentes techniques graphiques", explique Alexandra Lafitte-Cavalle, co-fondatrice du studio. Du samedi 15 au dimanche 30 mai, les créations seront à nouveau exposées, sur la balade du Pré Fleuri de Caucriauville. Alexandra Mauviard, responsable partenariats et diffusion, ajoute que des visites de médiation sont organisées tous les samedis et tous les mercredis, sur réservation, auprès des Fabriques des villes basse et haute.

Pratique. Quartier Perrey jusqu'au 30 avril, au Pré Fleuri de Caucriauville du 15 au 30 mai. Infos et parcours sur studiocourteechelle.com