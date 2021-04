Hockey sur glace (D1). Les Drakkars s'offrent une belle conclusion contre Neuilly-sur-Marne

Dernier match de la saison ce mardi 20 avril pour les joueurs de Luc Chauvel. Ils accueillaient les bisons de Neuilly-sur-Marne, contre qui ils avaient bien ouvert leur championnat (2-4). Au bout d'une très belle prestation, les Normands ont dominé des visiteurs qualifiés pour le carré final (5-3). Caen termine à la 5e place de la poule, à égalité avec le 3e.

Le match

Les Caennais ont été récompensés de leur entame de match par un but avec un peu de réussite. Cagigos a effectué un lancer lobé sur le gardien Brunetti, qui l'a dévié dans son but en cherchant à le sortir (1-0, 5'). Mais les visiteurs ont égalisé, Joanette servant Bruche, esseulé devant Quéméner qui n'a rien pu faire (1-1, 9'). Le jeu est ensuite allé plus vite, avec des occasions très dangereuses de part et d'autre, sans but (1-1, 20').

À la reprise, Ménard est allé redonner l'avantage au HCC juste après sa sortie de pénalité, en poussant un palet dévié par Leborgne (2-1, 26'). Caen a même fait le break après des pénalités. Le capitaine Devin a servi Gabaj qui, libre du marquage, a pris le temps d'ajuster Brunetti (3-1, 32').

Une très belle prestation

En raison d'un problème sur la glace, le jeu a ensuite dû être suspendu avant la pause (3-1, 37'). Mais à la reprise, aucune équipe ne s'est procuré de grosse occasion (3-1, 40'). Pourtant, les Caennais ont continué leur domination, joliment bonifiée par Chauvel, après une récupération en bonne position (4-1, 47'). Neuilly a réagi, par un tir non cadré dévié par Carminati dans le but. Mais juste après, Kaylian Leborgne (17 ans) a continué sa grande prestation par un but, après avoir été décisif à deux reprises dans la soirée (5-2, 49'). Sur un rebond, Bruche a rapproché les Bisons (5-3, 50'). La fin de match s'est avérée plus tranquille pour Caen, qui a conservé son avance (5-3, 60'). Ce qui a permis aux joueurs ensuite de fêter les départs à la retraite de Théophile Miquelot et de Rémi Colotti.

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars) : "On voulait minimum 12 points sur la phase retour. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé (13 points marqués). C'était un match particulier, il y avait une espèce de faux rythme, mais on voyait qu'à tout moment, on pouvait marquer. Je pense que Neuilly était tourné vers sa finale. Mais l'objectif était qu'on fasse notre match, et c'est satisfaisant."

La fiche

Caen - Neuilly-sur-Marne : 5-3 (1-1, 2-0, 2-2). Huis clos.

Caen : Buts : M.Cagigos (4'15, ass. T.Miquelot et M.Mony), A.Menard (25'14, ass. K.Leborgne et J.Prosvic), D.Gabaj (32'00, ass. P.-A.Devin), P.Chauvel (46'06, ass. K.Leborgne), K.Leborgne (48'33, ass. J.Prosvic et P.Chauvel). Pénalités : 8'. Entr. : Luc Chauvel.

Neuilly-sur-Marne : Buts : B.Bruche (8'20, ass. J.Joanette et F.Chamberland), B.Baldris (48'22, ass. T.Simonsen et R.Belharfi), B.Bruche (49'50, ass. C.Marks et F.Chamberland). Pénalités : 16'. Entr. : François Dusseau.

Le bilan

Les Drakkars ont vécu une saison assez compliquée, dont le début a été marqué par beaucoup de joueurs atteints de la Covid-19. L'annulation du championnat d'origine leur a permis dans un premier temps de remettre les compteurs à zéro. Dans ce nouveau championnat, ils ont eu un bilan mitigé au niveau comptable, avec 6 victoires pour 8 défaites. Mais ce bilan cache une réalité meilleure, où les Caennais ne sont pas arrivés à finir leurs matchs sur la phase aller, avant d'être bien plus flamboyants et ont su finir leurs matchs sur la phase retour.