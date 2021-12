Cherbourg-en-Cotentin. En résidence à L'Autre lieu, ce trio caennais donne un concert en live

Jusqu'au vendredi 30 avril, une cinquantaine de musiciens normands se succèdent lors d'une résidence à L'Autre Lieu, à Cherbourg, doté de trois studios, d'équipements pointus et de logements sur place. "Cette résidence permet d'avoir un objectif de travail pour ces artistes qui n'ont quasiment pas joué depuis cet hiver et de tenir le choc", explique Julien Costé, directeur de la SCOP Art'Syndicate, à l'initiative de ces trois semaines de travail.

Maquillée de belles moustaches pour incarner son personnage de "Raymonde", la chanteuse Célestine Roland, du trio "Raymonde Aventure et ses Ventouzes", est en résidence pour trois jours à Cherbourg. Si la situation reste critique, il lui restera l'art de rue : "On mise sur la rue cet été, car ça va être compliqué dans les salles. On va aller se balader dans les marchés en Normandie pour donner un peu de gaieté !"

À ses côtés, Nicolas Rimbaud, à la guitare et aux chœurs, dit avoir dû se réinventer depuis un an : "On en profite pour peaufiner le spectacle et tirer profit des supports de communication", explique-t-il.

Pour clore en beauté cette expérience, le trio adepte du répertoire de Ray Ventura jouera un concert d'une demi-heure en live sur Facebook ce mercredi 21 avril à 18 h 30.